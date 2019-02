Celjski in koroški policisti v še pogostejši nadzor cestnega prometa

Celje, 7. februarja - Policijska uprava (PU) Celje bo zaradi poslabšanja prometne varnosti v cestnem prometu na Celjskem in Koroškem še pogosteje izvajala nadzore cestnega prometa. V sredo so tako na relaciji Medlog-Celje-Laško-Rimske Toplice-Zidani Most-Vrhovo opravljali večurni nadzor hitrosti in zaznali 69 cestnoprometnih kršitev.