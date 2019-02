Vpisi v vrtce v Mariboru konec marca (tema)

Ljubljana, 10. februarja - V mariborskih vrtcih bo letošnji vpis potekal od 20. do 29. marca, o morebitni podražitvi pa na Mestni občini Maribor odločitve doslej še niso sprejeli. Dvig cen programov so na vzhodu Slovenije že potrdili na Ptuju, v Velenju in Murski Soboti, marca ga napovedujejo v Slovenj Gradcu, aprila tudi v Celju.