Kanadski diplomati s Kube tožijo Ottawo

Ottawa, 7. februarja - Kanadski diplomati, ki so med napotitvijo na Kubo leta 2017 zaradi skrivnostne bolezni utrpeli zdravstvene težave, kot so močne migrene ter težave z vidom in sluhom, tožijo kanadsko vlado, saj naj bi jih prepozno evakuirala iz države in jim zagotovila zdravljenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.