V mariborski Karitas opozorili na socialne stiske

Maribor, 7. februarja - Na mariborski škofijski Karitas so znova opozorili na stiske socialno ogroženih, ki so potrebni njihove pomoči. Največje stiske opažajo v primerih, ko družine in posamezniki ne zmorejo poravnavati položnic za nujne življenjske potrebščine in sprotne obveznosti. K njim prihajajo brezposelni, pa tudi zaposleni, ki se s težavo prebijajo skozi mesec.