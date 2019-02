Po Ljubljani ropali trije mladoletniki

Ljubljana, 7. februarja - Ljubljanski policisti so končali preiskavo sedmih uličnih ropov, ki so jih v januarju zagrešili trije mladoletniki. Med ropi so se vedli nasilno, v enem primeru so zagrozili tudi z nožem. Oškodovanci so bili večinoma mladoletniki, roparji, ki so odtujili manjše količine denarja, pa nikogar niso poškodovali, so sporočili s PU Ljubljana.