Indeks na Ljubljanski borzi raste

Ljubljana, 7. februarja - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi mineva v znamenju rasti indeksa SBI TOP, ki se je do 11.15 zvišal za 0,11 odstotka. Največ interesa vlada za delnice Krke, s katerimi so vlagatelji dopoldne ustvarili skoraj 100.000 evrov prometa. Med blue chipi prve kotacije se nad gladino gibljejo delnice Krke in Pozavarovalnice Sava.