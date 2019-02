Bržan: Končno lahko začnemo nemoteno delati

Koper, 7. februarja - Za koprskega župana Aleša Bržana je zavrnitev pritožbe Borisa Popoviča na upravnem sodišču pričakovana. Veseli ga tudi, da je to zdaj za njimi in da lahko začnejo nemoteno in neobremenjeno izvajati razvojni program in razvojni načrt občine. Dodal je, da je nujno sprejeti proračun, da lahko začnejo nemoteno delati. Zadolžitve občine ne izključujejo.