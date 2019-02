Današnji slovenski kulturni praznik v znamenju številnih prireditev

Ljubljana, 8. februarja - Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo oči ponovno uprte v slovensko kulturo. Zvrstilo se bo več manjših in večjih prireditev, nekatere med njimi so že tradicionalne. Velik del bo še vedno posvečen letošnjim dobitnikom Prešernovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za dosežke v umetnosti, ki so jih podelili v četrtek.