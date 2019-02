Župani o izzivih slovenskega turizma

Ljubljana, 7. februarja - V Ljubljani se bodo popoldne na povabilo STO in ministrstva za gospodarstvo na drugem srečanju sveta vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje 30 omenjenih destinacij. Velika udeležba potrjuje zavedanje o pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešen in učinkovit razvoj turizma, ocenjujejo na STO.