Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva za STA: Arhitektura je lahko nadgradnja lepega

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 7. februarja - Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva se lotevata raznolikih arhitekturnih nalog. Nagrado Prešernovega sklada med drugim prejmeta za projekt Dom v Arzenalu. Dom je, kot sta zapisala za STA, zelo intimna definicija. "Za nekoga je to socialni prostor, kjer so njegovi bližnji, za nekoga je to fizični prostor, za nekoga stavba, za druge gozd."