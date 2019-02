Ljubljana, 10. februarja - Na današnji dan pred 100 leti se je rodil igralec Aleksander Valič. Znan je bil po tragikomičnih in karakternih vlogah, gledalcem pa se je vtisnil v spomin kot žlahten komedijant in ljudski igralec, ki je črpal neposredno iz globin čustvenega doživljanja vsakdanjega človeka. Več let je bil član ljubljanske Drame, nastopal je tudi v filmih.