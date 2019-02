Toronto se je namučil z Ottawo

New York, 7. februarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL sta bili v noči s srede na četrtek na sporedu le dve tekmi. Obe sta bili negotovi do konca, New York Rangers so za domačo zmago proti Bostonu potrebovali sedem krogov kazenskih strelov, Toronto, drugouvrščena ekipa vzhoda, pa se je namučila z najslabšo ekipo lige Ottawo, premagal jo je s 5:4.