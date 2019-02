Newyorške borze zaključile v rdečem

New York, 6. februarja - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile v rdečih številkah. Vlagatelji so zadržano opazovali razvoj trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajske. Padcu so botrovali tudi nižji prihodki proizvajalcev videoiger, kot sta Electronic Arts in Activison Blizzard. Indeks S&P 500 je prekinil svoj niz dobičkov.