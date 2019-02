Šibek potresni sunek v Knežaku

Ilirska Bistrica/Pivka, 6. februarja - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 22.06 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 50 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v Knežaku, potres pa so čutili posamezni prebivalci občin Ilirska Bistrica in Pivka, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.