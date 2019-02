Tarča spletnih goljufov tudi uporabniki Telekoma Slovenije

Ljubljana, 7. februarja - V zadnjem valu napadov spletnih goljufov so se med tarčami znašli tudi uporabniki Telekoma Slovenije. V slednjem opozarjajo, da po spletu kroži lažno elektronsko sporočilo, ki uporabnike storitev Telekoma Slovenije obvešča o blokadi njihovega uporabniškega računa spletne pošte Siol in jih nagovarja k obisku lažne spletne strani.

Povezava v elektronskem sporočilu je usmerjena na spletno stran, ki je na videz sicer podobna spletni strani, na kateri se nahaja prijava v spletno pošto Siol, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja in dodali, da seveda niso pošiljatelji tega elektronskega sporočila, temveč gre za zlorabo blagovne znamke Telekom Slovenije.

Uporabnike, ki so tovrstno elektronsko sporočilo prejeli, opozarjajo, naj lažnega elektronskega sporočila ne odpirajo, ne sledijo povezavi v sporočilu, ki vodi na lažno spletno stran, in ne vpisujejo svojih prijavnih podatkov.

Če so sledili povezavi v lažnem elektronskem sporočilu, si morajo nemudoma spremeniti vstopno geslo v spletno pošto Siol, saj so ga s poskusom prijave na lažni spletni strani razkrili pošiljatelju lažnega in zlonamernega elektronskega sporočila. Za dodatne informacije in pomoč so v Telekomu uporabnikom na voljo na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali prek e-naslova info@telekom.si.

V zadnjih dneh se je v Sloveniji pojavilo več tovrstnih poskusov spletnih goljufij oziroma napadov s t.i. ribarjenjem. Tarče so bili med drugim tudi uporabniki Gorenjske banke in NLB.