Nekdanji brazilski predsednik Lula obsojen na še 13 let zapora

Brasilia, 6. februarja - Brazilsko sodišče je danes nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silva izreklo še 12 let in 11 mesecev zapora zaradi korupcije in sprejemanja podkupnin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 73-letni nekdanji levičarski predsednik sicer že prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije v drugem primeru.