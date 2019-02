Postojnski svetniki zahtevajo takojšnjo prekinitev vseh vojaških dejavnosti na Počku

Postojna, 6. februarja - Na današnji seji občinskega sveta v Postojni so svetniki sprejeli sklep, da se nemudoma ukine vadišče na območju postojnske občine in da se odpovedo tudi vse že napovedane in predvidene vaje. Od župana Igorja Marentiča so zahtevali, naj vodi pogajanja z obrambnim ministrstvom o tej problematiki in vztraja pri zaprtju.