pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 6. februarja - Številni primeri nepravilnosti zbujajo dvome v varnost mesa v Sloveniji. Inšpektorji uprave za varno hrano so na Gorenjskem odkrili nelegalni zakol športnih konj za prodajo mesnih izdelkov. Sporočili pa so tudi, da so delni rezultati mikrobiološke analize mesnega pripravka za kebab, ki je prišel s Poljske, pokazali prisotnost salmonele.