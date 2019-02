Na Gorenjskem odkrili nelegalni zakol športnih konj za prodajo mesnih izdelkov

Radovljica, 6. februarja - Inšpektorji uprave za varno hrano so na naslovu v Kamni Gorici odkrili zaklanega športnega konja, za katere velja prepoved klanja in uporabe mesa za prehrano ljudi, ter večjo količino suhomesnatih izdelkov. Z navideznim nakupom so inšpektorji dokazali, da so se tam ukvarjali z nadaljnjo prodajo mesa. Našli so tudi enega še živečega konja.