UKC prevzel nov sistem za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov

Ljubljana, 6. februarja - Klinični oddelek za urologijo kirurške klinike Univerzitetno kliničnega centra (UKC) Ljubljana je danes tudi uradno prevzel sistem za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov. Gre za hiter, učinkovit in najmanj invaziven sistem odstranjevanja ledvičnih in drugih kamnov, so povedali predstavniki UKC Ljubljana.