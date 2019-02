Tolmin, 6. februarja - V strugi reke Tolminke pod Hudičevim mostom so danes našli truplo moškega, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Pozneje so potrdili tudi njegovo identiteto; gre za 80-letnega moškega iz Zgornjega Posočja, ki so ga pogrešali in iskali od torka zvečer.