Od slovenskih ekip v ligi Aba 2 zmagala le Sixt Primorska

Ljubljana, 6. februarja - V 19. krogu lige Aba so košarkarji Sixt Primorske zmagali v Splitu s 77:75 (16:15, 37:36, 53:61), Rogaška in Helios Suns pa sta izgubila. Slatinčani so doma pokleknili pred sarajevskim Sparsom 70:81 (24:25, 37:42, 53:61), Domžalčani pa so bili nemočni na gostovanju v Nikšiču pri Sutjeski, ki je slavila z 78:70 (16:15, 38:34, 55:54).