V SDS predlagajo lažjo pridobitev dovoljenja za vožnjo manjših gasilskih vozil

Ljubljana, 6. februarja - Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o voznikih, s katerim želijo olajšati pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo manjših gasilskih vozil. Prostovoljna gasilska društva namreč med svojimi člani stežka zagotovijo zadostno število voznikov z dovoljenjem kategorije C, so danes sporočili iz SDS.