Pristojni odbor sabora proti konservativnim referendumskim pobudam

Zagreb, 6. februarja - Odbor hrvaškega sabora za ustavo, poslovnik in politični sistem je danes sklenil, da niso izpolnjeni pogoji za izvedbo referendumov o odstopu od istanbulske konvencije in spremembi volilne zakonodaje, ki sta ju predlagali konservativni državljanski pobudi Resnica o istanbulski in Ljudstvo odloča.