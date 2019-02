Po objavi na Facebooku 46-letniku z okolice Črnomlja policija zasegla orožje

Črnomelj, 6. februarja - Črnomaljski policisti so v torek dopoldne v hišni preiskavi pri 46-letniku iz okolice Črnomlja našli več kosov orožja in nabojev. Moškemu so naboje in orožje - gre za pet pištol in polavtomatsko puško - zasegli. Čeprav ima veljavne orožne listine, obstaja sum, da je kršil določila zakona o orožju. Povod za preiskavo je bil posnetek na Facebooku.