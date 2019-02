V Občini Krško skupna skrb za spomenike NOB

Krško, 6. februarja - Občina Krško, krško območno Združenje borcev za vrednote NOB in Kulturni dom Krško, ki upravlja Mestni muzej Krško, so danes podpisali pismo o nameri sodelovanja pri varstvu in upravljanju spomenikov oziroma obeležij NOB. Ob tem so poudarili, da bo tako skrb nad tovrstnimi spomeniki v občini urejena celovito.