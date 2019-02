Jehovova priča v Rusiji obsojena na šest let zapora

Moskva, 6. februarja - Sodišče v Orjolu na jugu Rusije je danes Jehovovo pričo obsodilo na šest let zapora zaradi ekstremizma. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je obsodba Danca Dennisa Christiensena prvi tovrsten primer po letu 2017, ko so v Rusiji prepovedali Jehovove priče. Odvetnik obsojenega je dejal, da bi šlo lahko za nevaren presedan, in napovedal pritožbo.