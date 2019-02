Nagrado za najbolj inovativna živila prejelo šest podjetij

Ljubljana, 6. februarja - Inštitut za nutricionistiko je danes predstavil najbolj inovativna živila, ki so bila narejena v Sloveniji in poslana na tržišče v minulem letu. Nagrado za najbolj inovativna živila, ki jo inštitut podeljuje že petič, letos prejme šest podjetij za skupaj enajst živil, ki so v svojih kategorijah izstopala.