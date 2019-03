Ljubljana, 3. marca - Ministrstvo za javno upravo je tudi za letošnje leto izvedlo skupno naročilo za nakup letalskih vozovnic za 75 naročnikov, med katerimi so ministrstva, vladne službe, državni svet in državni zbor. Okvirni sporazum so sklenili s ponudniki Promo potovanja, Airpass, Nomago, O-TURS in Agencija Oskar. V ta namen so predvideli okoli 3,3 milijona evrov.