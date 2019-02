Na Hrvaškem zaradi burje nasedel katamaran na otoku Žirje

Zagreb, 6. februarja - Katamaran, ki povezuje otoka Žirje in Kaprije s Šibenikom, je danes zaradi močnega vetra nasedel na obalo, ko je skušal izpluti iz pristanišča na Žirju, so potrdili v šibeniški luški kapitaniji. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Zaradi burje, ki je ruvala drevesa, so morali sicer danes na območju Splita večkrat posredovati gasilci.