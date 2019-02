Bratuškova v Turčiji o možnostih za tesnejše sodelovanje med državama

Ljubljana, 6. februarja - Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se mudi v Turčiji, ker se bo udeležila 22. Evrazijskega vrha v Istanbulu, nato pa se bo v Ankari sestala s turškima ministroma za promet in infrastrukturo ter energijo in naravne vire. Kot so zapisali na ministrstvu, bodo ministri razpravljali o možnostih za tesnejše sodelovanja med državama.