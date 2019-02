Radgonski policisti med kontrolo prometa zasegli drogo

Gornja Radgona, 6. februarja - Radgonski policisti so pred dnevi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo uporabljal mobilni telefon in mu zato izdali plačilni nalog. V vozilu je bil tudi sopotnik, ki je imel pri sebi večjo količino neznane rastline zeleno-rjave barve, ki so jo policisti zasegli in poslali na analizo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.