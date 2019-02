Skei in Delavska svetovalnica opozarjata na nove pojave kršitev pravic delavcev

Maribor, 6. februarja - Skei in Delavska svetovalnica sta na današnji problemski konferenci v Mariboru predstavila problematiko tistih agencij za posredovanje delavcev, ki dejansko kot kooperanti izvajajo storitve za določeno podjetje, pri tem pa so delavcem, večinoma tujim, kršene številne delavske pravice. Sodelujoči so izpostavili, da je nadzora nad tem malo.