Štuhčeva osma na treningu brez finalnega skoka

Are, 6. februarja - Alpske smučarke so danes tik pred začetkom moškega superveleslaloma opravile drugi trening smuka pred petkovo alpsko kombinacijo in nedeljskim smukom na SP v Areju. Trening se je začel z vrha, končal pa se je pred finalnim skokom in zadnjim vmesnim časom. Ilka Štuhec, ki bo v nedeljo napadala drugi naslov smukaške svetovne prvakinje, je bila osma.