Požar v mariborskem podjetju povzročil 30.000 evrov škode

Maribor, 6. februarja - Malo pred 7. uro je v torek zagorelo v enem od podjetij na industrijskem območju na Preradovičevi ulici na Studencih. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je požar izbruhnil na električnem stroju, podobnemu viličarju, ki so ga uporabljali za prevoz razgretega železa. Stroj je zgorel v celoti in povzročil 30.000 evrov škode.