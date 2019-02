V Levici za bolniško nadomestilo za samozaposlene v kulturi od 4. dneva bolezni naprej

Ljubljana, 6. februarja - V Levici želijo z zakonskimi spremembami urediti bolniško nadomestilo za samozaposlene v kulturi od 4. dneva bolezni naprej. "Ker nimajo delodajalca, nimajo bolniške in do 30. dneva bolezni ne dobijo nobenega nadomestila, zato so prisiljeni delati bolni, če pa ostanejo doma, nimajo sredstev za življenje," je dejala poslanka Levice Violeta Tomić.