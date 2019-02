Muzej moderne umetnosti v New Yorku bodo štiri mesece prenavljali

New York, 7. februarja - Muzej moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku, domovanje umetniških del Picassa, Royja Lichtensteina in drugih modernih umetnikov, bodo letos za štiri mesece zaprli z namenom, da ga razširijo in ponudijo "več umetnosti na nove in interdisciplinarne načine". Gre za enega najbolj uglednih umetniških muzejev v ZDA, ki ga bodo ponovno odprli 21. oktobra.