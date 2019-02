Ljubljana, 6. februarja - Nogometni napadalec Rok Kidrič in osrednji branilec Ermin Alić sta novi okrepitvi ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije, so danes sporočili iz tabora zeleno-belih. Kidrič in Alić bosta v četrtek odpotovala v Belek in se v pripravljalni bazi pridružila novim soigralcem.