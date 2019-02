Dvoršakova, Kuharičeva in Debevec na uvodno tekmo v Indijo

Ljubljana, 6. februarja - Indijski New Delhi bo med 20. in 28. februarjem gostil letošnjo uvodno tekmo svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem. Na njej bodo nastopili trije slovenski predstavniki, v ženski konkurenci Živa Dvoršak in Urška Kuharič, v moški pa Rajmond Debevec.