Mekinc in Pribošičeva ostala brez tekme v akrobatskih skokih

Park City, 6. februarja - Slovenska deskarja prostega sloga Urška Pribošič in Naj Mekinc sta na svetovnem prvenstvu v ameriškem Park Cityju ostala brez tekme v akrobatskih skokih. Organizatorji so namreč sprva skušali izpeljati kvalifikacije, nato pa so tako kvalifikacije kot tekmo zaradi vetra in močnega sneženja odpovedali, je potrdila Mednarodna smučarska zveza (Fis).