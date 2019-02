Sindikata Pošte Slovenije bosta napovedala stavko

Ljubljana/Maribor, 6. februarja - Reprezentativna sindikata v Pošti Slovenije sta se ob doslej neuspešnih pogajanjih z vodstvom družbe odločila za stavko. Danes bosta predstavila stavkovne zahteve in določila datum stavke, ki jo bodo izvedli, če pogajanja z delodajalcem do takrat ne bodo uspešna, so sporočili iz sindikatov.