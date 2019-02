Informacijski pooblaščenec: Poročanje medijev z javnih sej organov vedno dovoljeno

Ljubljana, 6. februarja - Informacijski pooblaščenec poudarja, da je poročanje medijev s sej organov, ki so odprte za javnost, vedno dovoljeno. Če pa medij nastopa v vlogi podjetja, ki naročnikom ponuja storitev snemanja, pa tudi zanj veljajo pravila iz splošne uredbe o varstvu podatkov, so pojasnili. S tem so se odzvali na očitke o prepovedi poročanja medijem.