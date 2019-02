Zdravstveni inšpektorat odsvetuje nakup magnetnega plastelina preko spleta

Ljubljana, 6. februarja - Zdravstveni inšpektorat RS je preko sistema Rapex od Evropske komisije prejel obvestilo o neustrezni igrači - magnetni plastelin (Magnetic Putty Toy - Crazy Geezer's Putty World), ki so ga prodajali v spletni trgovini Amazon in pri drugih ponudnikih.

Izdelek ni prestal testiranj. Magnet, ki je priložen izdelku, je premajhen in ima prevelik magnetni pretok. Otroci lahko majhne dele igrač z magneti ali magnete same pogoltnejo, magneti se v telesu združijo in povzročijo perforacijo črevesja ali zaporo, kar predstavlja tveganje za zdravje.

Zdravstveni inšpektorat RS svetuje, da kupci igrače ne uporabljajo in naj jo vrnejo prodajalcu, Amazon pa je izdelek že umaknil iz prodaje.