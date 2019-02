Po ideje za izboljšave zdravstvenega sistema tudi v tujino

Ljubljana, 6. februarja - Ekonomisti in poznavalci zdravstvenih politik so v pogovoru, ki ga je danes pripravila Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom, s pomočjo primerov iz tujine naslovili različna razumevanja zdravstvenega sistema in rešitve, kako ga ohraniti vzdržnega, dostopnega in solidarnega.