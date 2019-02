Nočna mora za jezernike in LeBrona Jamesa

Indianapolis, 6. februarja - Košarkarji Indiana Pacers so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani s 136:94 premagali Los Angeles Lakers, s čimer so superzvezdniku lige LeBronu Jamesu prizadejali najhujši poraz kariere. Junak večera je bil Bojan Bogdanović s 24 točkami za Indiano, ki je izenačila tudi rekord po številu trojk - igralci so jih dosegli 19.