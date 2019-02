Frölunda zmagovalka hokejske lige prvakov

Göteborg, 5. februarja - Hokejisti švedske ekipe Frölunda Indians so zmagovalci hokejske lige prvakov v sezoni 2018/19. V finalni tekmi so danes na svojem ledu v Göteborgu premagali nemško ekipo Red Bull München s 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Za švedsko ekipo je to tretja lovorika v zadnjih štirih sezonah.