Primorske novice o elektrifikaciji podkrnskih planin in pomembnosti sodelovanja (6. 2.)

Koper, 5. februarja - Neva Blazetič v komentarju Skupaj načrtujejo in "špilajo rock" piše o aktualnem projektu elektrifikacije podkrnskih planin, ki ne bi bila možna brez sodelovanja med krajevnimi skupnostmi na Šentviški planoti in Občino Tolmin. Avtorica ugotavlja, da občina najraje pomaga tistim, ki sami dajejo pobude in prispevajo lastni denar.