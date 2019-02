ACH Volley brez težav do nove zmage v srednjeevropski ligi

Ljubljana, 5. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v svoji osmi tekmi srednjeevropske lige zabeležili sedmo zmago. V gosteh so s 3:0 (19, 22, 22) premagali madžarsko ekipo Vegyesz Kazincbarcika. S tremi točkami so se spet vrnili na prvo mesto razpredelnice, pred Posojilnico Dob imajo dve točki prednosti in še tekmo manj.