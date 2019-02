Lažni profil Franca Bogoviča na Facebooku pošiljal lažna sporočila uporabnikom

Bruselj, 5. februarja - Na družbenem omrežju Facebook se je v minulih dneh pojavil lažni profil z imenom in fotografijami evropskega poslanca Franca Bogoviča. Neznanci so z lažnega profila uporabnikom družbenega omrežja pošiljali sporočila z namenom ponujanja sumljivih finančnih storitev, so danes opozorili v Bogovičevi pisarni.