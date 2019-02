Nagrada Dobra praksa 2018 projektu Pogovorimo se o minljivosti

Ljubljana, 5. februarja - Medicinski časnik Medicina danes, ki letos obeležuje deset let izhajanja, je nocoj z nagrado Dobra praksa 2018 nagradil tim Zdravstvenega doma Logatec in Dom starejših Logatec s projektom Pogovorimo se o minljivosti. Nagrado za drzne pa so namenili članom projektov Virus in Imuno, ki delujeta pod okriljem Društva Študentov medicine Slovenije.